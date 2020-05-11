Тысячи французов в первый день после карантина приехали на границу с Испанией за дешёвым алкоголем и сигаретами

В первый же день смягчения карантинных мер во Франции тысячи человек поехали в комунну Перт в восточных Пиренеях. В населенном пункте, расположенном на границе Испании, они хотят купить сигареты и алкоголь. Из-за особенностей начисления акцизов эта продукция стоит там дешевле.

Жители Перты в соцсетях размещают многочисленные фото толп на улицах комунны и задаются вопросом, почему полиция никак не реагирует на происходящее. На главной улице Перты, где расположены магазины, действительно видны сотни людей и машин. Из торговых точек приезжие выносили полные пакеты с покупками.

Испания облагает меньшими налогами алкоголь и табак и они там продаются гораздо дешевле, чем во Франции. Каждое лето в Перте, где проживает менее 1000 жителей, тысячи людей приезжают, чтобы пополнить свои запасы табака и алкоголя, сообщает bfntv.com.

Париж, Елена Васильева

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