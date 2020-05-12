Карантин оставит о себе на память фобии, неврозы и расстройства поведения

Французы не очень понимают, как вернуться к нормальной жизни через два месяца после сидения дома. Для многих выход из карантина, скорее, рифмуется больше с беспокойством, чем с облегчением, сообщает bfmtv.com.

По мнению психотерапевта Бенджамина Любшински, кризис в области здравоохранения приведет к «эпидемии тревоги» . Эти два месяца заключения не обойдутся для французов без последствий: «Изоляция и избегание общества, порождают беспокойство и это приводит к фобиям, которые могут развиться у любого, в любом возрасте», – объясняет специалист.

По его словам, во Франции уже есть рост ипохондрии, мизофобии и нозофобии – болезненных и иррациональных опасений быть зараженным чем-нибудь страшным или соприкоснуться с чем-то грязным.

«Также будет всплеск приступов тревоги, что еще больше усугубит эти фобии, связанные с болезнью, потому что симптомы Covid-19 трагически хорошо сочетаются с этими приступами», – отмечает психотерапевт, которого цитирует bfmtv.com.

Действительно, пики тревоги вызывают желудочный рефлюкс, который доходит до горла и раздражает его: у кого-то возникает ощущение боли, у кого-то даже может быть небольшой кашель. То же самое с дыханием: кто-то не может надышаться, начинается паника, в итоге в кровь поступает меньше кислорода – как при коронавирусе.

Некоторые из-за коронавируса заработают навязчивые нарушения поведения, связанные с гигиеной и дезинфекцией. «В течение 55 дней мы были вынуждены часто мыть руки. Некоторые не смогут избавиться от этой привычки, другие даже распространят ее на свой дом и будут постоянно все мыть и убирать», – предсказывает Бенджамин Любшински.

По его словам, также ожидается развитие в обществе агорафобии и страха покинуть дом. Исследование, проведенное во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году на 1057 участниках, показало, что четверть из них все еще оставались вдали от людных мест через три года после окончания заболеваемости.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 11.05.20

В Италии жалуются и дефицит и дороговизну масок, перчаток и санитайзеров. / Стадный иммунитет – зло, а антитела к Covid-19 находят у малого числа переболевших – заявления ВОЗ. / В Италии впервые с начала марта в интенсивной терапии лежит меньше тысячи человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»