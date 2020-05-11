Стадный иммунитет – зло, а антитела к Covid-19 находят у малого числа переболевших – заявления ВОЗ

Доктор Майк Райан, исполнительный директор Программы чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что концепция стадного иммунитета является «опасной».

«Эта идея о том, что, может быть, страны, которые ввели слабые меры и ничего не сделали, внезапно волшебным образом достигнут некоторого стадного иммунитета – и что, если мы потеряем по пути несколько пожилых людей? Это действительно опасный, опасный расчет», – сообщил Райан на брифинге в Женеве в понедельник, уточняет CNN.

Термин «стадный иммунитет» взят из ветеринарной эпидемиологии, где люди «обеспокоены общим состоянием здоровья стада, и отдельные животные в этом смысле не имеют значения», – пояснил Райан. И добавил: «Люди – не стадо».

По мнению Райана, миру нужно быть осторожным, используя этот термин, поскольку он «может привести к очень жестокой арифметике, которая не ставит людей, жизнь и страдания в центр этого уравнения».

Многие люди по-прежнему подвержены заболеванию : д-р Мария Ван Керхов, эпидемиолог ВОЗ по инфекционным болезням, говорит, что в настоящее время проводится около 90 исследований, показывающих результаты исследований антител.

«Что интересно из вышедших исследований, так это то, что многие из них в ряде стран Европы, Соединенных Штатов и Азии обнаружили, что очень низкая доля людей, прошедших тестирование, имеет доказательства наличия антител», – отметила Ван Керхов.

По ее словам, диапазон тех, у кого есть иммунитет, составляет от 1% до 10%, и большое количество людей остается «восприимчивыми» к коронавирусу.

Женева, Елена Васильева

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