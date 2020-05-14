Посол Словакии в Минске сходил на парад Победы, а потом уволился

Посол Словакии в Минске 9 мая принял участие в параде Победы, а потом уволился с госслужбы.

Как сообщает новостной портал novinky.cz, Йозеф Мигаш принял участие в военном параде в Минске, посвященном 75-й годовщине победы над фашизмом. «Я антифашист и сын партизана», – объяснил он свое участие в параде, который прошел несмотря на пандемию коронавируса.

Мигаш заявил, что белорусы внесли значительный вклад в освобождение Чехословакии и в подготовке Словацкого национального восстания (СНП) в составе Красной Армии.

«Участвуя в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, я отдал дань уважения белорусам. Я сын партизана, непосредственный участник СНП. Свобода от фашизма – фундаментальная ценность для меня. 50 миллионов погибших во Второй мировой войне останутся в нашей памяти навсегда. Давайте остановим национальный фашизм сегодня, прежде чем он прорастет в наши головы», – сказал Мигаш.

Как выяснили СМИ, Мигаш не консультировался со словацким министерством иностранных дел по поводу своего участия в параде Победы и коллеги узнали о поступке Мигаша только из сообщений в прессе. А когда МИД спросил его, почему тот пошел на парад, посол заявил о давлении на него и подал в отставку.

«Посол попросил освободить его от должности. МИД Словакии решительно опровергает заявление Мигаша о развернуло против него кампанию по давлению», – отметили в пресс-службе министерства иностранных дел Словакии.

Помимо Мигаша, в военном параде участвовал только посол стран-членов Европейского Союза. Среди приглашенных официальным Минском также были представители Российской Федерации, Северной Кореи, Таджикистана, Китая, Венесуэлы, Вьетнама и Турции.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 13.05.20

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