Италия грозит выйти из ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал предложенную Европейским союзом туристическую сеть, которая могла бы создать специальные так называемые зеленые коридоры между странами внутри блока, и пригрозил, что это может привести к выходу Италии из ЕС.

Предлагаемые туристические коридоры позволят некоторым странам с низким или резко снижающимся уровнем заболеваемости Covid-19 открыться в нескольких избранных местах до полного открытия границ.

«Мы не принимаем двусторонние соглашения внутри Европейского Союза, которые создадут привилегированные туристические маршруты», – сказал Конте на пресс-конференции в среду, сообщает CNN.

«[Туризм] не может быть обусловлен двусторонними соглашениями, иначе мы будем вне Европейского Союза, мы никогда этого не допустим», – добавил он, подчеркнув, что туризм составляет до 13% ВВП Италии.

Комментарии Конте пришли к тому, что ЕС обсуждает вопрос о том, разрешить ли так называемые «зеленые коридоры» между странами в зависимости от их эпидемиологической ситуации.

Конте отметил, что говорил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен о том, что эти «коридоры» будут означать «разрушение» единого рынка ЕС.

По данным Итальянской конфедерации предприятий Confcommercio, до конца года убытки итальянского туристического сектора из-за коронавируса могут составить около 120 млрд евро ($ 130 млрд). До 420 000 рабочих мест и 270 000 предприятий в сфере торговли и туризма также находятся в опасности.

Итальянское правительство выделило 5 миллиардов евро для поддержки сектора туризма и культуры в рамках своего пакета стимулирующих мер в размере 55 миллиардов евро, чтобы помочь стране оправиться от экономического удара, вызванного коронавирусным кризисом, сообщает CNN.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 14.05.20

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