В Чехии наблюдается значительный рост цен на продукты питания

В магазинах Чехии начали расти цены на продукты. Согласно статистическим данным, в апреле овощи выросли в цене почти на 12 процентов в годовом исчислении, фрукты – почти на четверть, а цены на яблоки подскочили на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

«В этом году эта ситуация с ростом цен значительно усугубляется глобальным кризисом из-за коронавируса. В большинстве стран сельскому хозяйству и другим секторам продовольствия не хватает значительной доли иностранной рабочей силы. Ослабление кроны и укрепление евро также играют важную роль . Затраты на логистику также выросли» – цитирует ритейлеров сайт novinky.cz.

Согласно данным с сервера Kupi.cz, который отслеживает скидки в магазинах, даже сниженные цены на кабачки в этом году значительно выше прошлогодних – они выросли с 27,70 крон прошлом году до 36,40 крон в этом году. Подорожали цукини, баклажаны, цветная капуста и брокколи, сладкий перец, апельсины, мандарины.

Ещё одна негативная тенденция – рос цен на муку.

Находящиеся на карантине люди много пекли дома. По данным Чешского статистического управления, в апреле мука подорожала почти на 17 процентов. В некоторые дни с полок исчезали дрожжи – их раскупали. В связи с повышенным спросом все компоненты для выпечки исчезли из предложений по распродаже и в ближайшее время точно не подешевеют.

Вопрос о том, продолжится ли рост цен, не имеет однозначного ответа. Есть мнение, что цены начнут падать после того, как в продаже появятся местные овощи. Но это произойдет от условии хорошей погоды – а в Чехии этим летом прогнозируют засуху.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 16.05.20

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