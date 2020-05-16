Во Франции «жёлтым жилетам» не разрешили выходить на протесты

«Жёлтые жилеты» намерены были с текущей субботы, 16 мая, возобновить свою протестную деятельность. Как пишут французские СМИ, вопросов по экономической, социальной политике у французов за 55 дней общенационального карантина стало только больше и многие из них люди готовы обсуждать с властью на улицах прямо сейчас. Однако митинги и шествия «жёлтым жилетам» не разрешили.

Префект Роны запретил все мероприятия, намеченные на субботу в Лионе, Тулузе и Монпелье под предлогом необходимости защищать здоровье людей – массовые мероприятия в период пандемии происходить не должны, чтоб не увеличивать риски заражения людей коронавирусной инфекцией.

В Нанте за призыв идти на протестные акции был арестован один человек.

О реакции «жёлтых жилетов» на запрет выходить на улицы пока ничего не сообщается.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 16.05.20

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