Австрийцев снова стали пускать в пабы и рестораны

Австрийцы снова могут выпить пива в пабе и поужинать в ресторане. В течение двух месяцев все заведения общепита были здесь закрыты, но теперь они вновь готовы к приёму посетителей. Австрия стала одной из первых стран, где открылись кафе и рестораны, при этом действует ряд строгих мер. Расстояние между столами не должно быть меньше метра, обслуживание за стойкой производится, запрещена громкая музыка, а закрытие – не позднее 11 вечера, сообщает «Евроньюс».

Но все эти ограничения не испортили настроения первым посетителям венских кафе – они очень рады, что снова могут прийти в любимое заведение выпить пива и поесть.

Как утверждают власти, ситуация в Австрии лучше, чем в других странах, благодаря тому, что во-время были приняты меры по сдерживанию вируса. Уже обсуждается предстоящее открытие гостиниц и границ.

«Перед нами встала проблема, ведь, с одной стороны, мы должны соблюдать меры по охране здоровья, но с другой стороны, нужно снова сделать возможной экономическую и социальную жизнь. Мы стремимся добиться этого самым простым путём, сделав так, чтобы выполнялись правила соблюдения безопасной дистанции. Поэтому, например, в ресторане за одним столом не должно быть больше четырёх человек, не считая несовершеннолетних детей. Исключение также может быть людей, которые живут в одной квартире», – рассказала Элизабет Кёстингер, министр туризма Австрии в интервью «Евроньюс».

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 16.05.20

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