Задержан один из самых разыскиваемых преступников мира

Французские жандармы арестовали одного из самых разыскиваемых преступников в мире Руанду Фелисьена Кабугу. Как сообщило министерство юстиции Франции, задержанного подозревают в геноциде.

Кабуга был задержан в городе Аньер-сюр-Сен. Он жил там под другим именем.

Международный уголовный суд обвинил 84-летнего руандийца в геноциде и преступлениях против человечности. Кабуга якобы финансировал этнических экстремистов Хуты, которые убили 800 000 человек в Руанде в 1994 году. Они сосредоточились главным образом на членах меньшинства тутси и их политических противниках.

Поимка Калуги была так принципиальна, что Соединенные Штаты объявляли вознаграждение за информацию о нем в размере 5 миллионов долларов.

Париж, Елена Васильева

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