Швеция тайно и при помощи военных купила партию медицинских масок

Стокгольм в условиях секретности приобрел в Китае 19 миллионов респираторных масок. Сделку совершили тайно из-за возможного перехвата товара конкурентами и конфискации при транзите через другие страны. Чтобы купить маски деньги – около полумиллиарда шведских крон – были собраны несколькими муниципалитетами Швеции.

К операции были привлечены шведские вооруженные силы – они обеспечивали безопасность транспортировки, а в Китай была направлена специальная команда, чтобы на месте следить за сделкой.

Недавно первые самолёты, в том числе из авиакомпании SAS, уже приземлились в Швеции с первыми партиями респираторных масок. Завершить секретную операцию планируется в июне.

Как пишет портал «Стокгольм сейчас», в финансовом плане сделку по покупке масок трудно назвать выгодной. Одно изделие было куплено в Китае по цене, за которую маски продают в шведских магазинах и аптеках – 26 крон.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 17.05.20

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