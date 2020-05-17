Во Франции полиция всю субботу разгоняла и штрафовала протестующих «жёлтых жилетов»

Во Франции, несмотря на запрет властей, в субботу весь день продолжались акции протеста «жёлтых жилетов». Как сообщает bfmtv.com, люди собирались через социальные сети.

«Существует запрет на все собрания более десяти человек», – напомнил утром в субботу министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Но французов это не остановило.

В Тулузе и Нанте, где в 2018 и 2019 годах произошли очень большие демонстрации «желтых жилетов», вчера на улицы вышли сотни человек. Но держались они разрозненным группами, поскольку для противодействия скоплению людей были брошены все силы полиции. Та же ситуация наблюдалась в Бордо, бывшем бастионе движения, где, согласно префектуре Жиронды, часть из 150 «желтых жилетов», пришедших на демонстрацию, бродила небольшими группами в историческом центре до завершения акции протеста. Обошлось без происшествий.

В Монпелье, где около 350 «желтых жилетов» собрались на площади Комеди, произошли стычки с полицией. Один человек получил травму – женщине разбили голову полицейской дубинкой, сообщает Франс Пресс.

К вечеру в Монпелье было арестовано семь человек: пятеро за «препятствование движению трамвая», один за «участие в массовом мерориятии, несмотря на запрет», и последний за «насилие в отношении сотрудника полиции».

«Я возмущен. Репрессии все еще существуют, но мы тоже. Нам придется рассчитывать на нас в течение следующих нескольких недель», – возразил 52-летний Жан-Жак, ветеран движения «Желтые жилеты».

В Лионе на акцию протеста вышли 300 человек, они собрались на берегах Роны. Но прорваться в центр на площадь Белькур им не удалось – все было заблокировано кордонами полиции и жандармов.

В Сен-Назере около 130 человек, «желтые жилеты» и «ультралевые Нанта», вышли на акцию протеста, половина из них были оштрафованы за несоблюдение запрета на демонстрации, сообщает полиция.

В Гренобле протестующие предрекли власти вторую, более мощную волну протеста «жёлтых жилетов», но пока там обошлось без происшествий и задержаний.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.05.20

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