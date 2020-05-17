В Германии тысячи человек вышли на акцию протеста против коронавирусные мер и ограничения свобод

Несколько тысяч человек, в том числе крайне правые и крайне левые, в минувшую субботу провели демонстрацию в Германии. Они были возмущены антикороновирусными ограничениями, сообщает РИА «Новый День».

«Нет никаких доказательств того, что ношение маски помогает чему-либо», – сказал 43-летний Маркус Виндебрандт, который приехал протестовать Мюнхен. Ограничения на передвижение, которые остаются в стране, «служат достижению цели, которая не имеет ничего общего со здоровьем», говорит другой протестующий.

В столице Баварии тысячи демонстрантов получили разрешение на сбор. Но вокруг было много других, которым разрешения выдано не было, и вот их полиции иногда приходилось разгонять.

Похожий сценарий наблюдался в Штутгарте, где муниципалитет разрешил 5000 немцам выйти на протест.

В общей сложности митинги были проведены примерно в двадцати городах Германии, сообщает bvftv.com.

Примечательно в акциях протеста против карантинных мер в Германии то, что они объединяют разнородную группу людей: экстремистских боевиков, людей, которые искренне беспокоятся об ограничении общественных свобод, противников вакцин, даже антисемитов. Все собираются вместе, чтобы осудить ношение маски в магазинах или ограничения движения, которые остаются после карантина.

Эту мобилизацию поддерживает крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которая надеется восстановить позиции, утраченные на пике пандемии коронавируса: Ангела Меркель пользуется большой популярностью благодаря руководству страной в период пандемии, и в ее пользу говорит статистика: страна меньше пострадала от коронавируса, чем ее соседи.

При этом, движение протеста против коронавирусные мер – не маргинальное. Опросы показывают, что его поддерживает каждый четвертый немец. Меркель тоже считает выступления тревожным знаком и даже обвинила Россию в том, что она стоит за подстрекательством, сообщает популярная ежедневная газета Bild.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 17.05.20

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