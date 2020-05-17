В Испании тысячи людей встали в «голодные очереди»

Пандемия, карантин, безработица, резкое ухудшении условий жизни – и вот уже тысячам испанцев приходится стоять в длинных очередях, чтобы получить пакеты с набором продуктов первой необходимости. Только в Мадриде, по данным районных ассоциаций, свыше ста тысяч человек обратились в социальные службы и благотворительные организации с просьбой о помощи, сообщает «Евроньюс».

Сулма Круз работала помощницей по дому. У женщины был трудовой контракт и она заполнила все необходимые документы на получение денежного пособия. Но государственные службы перегружены заявками и прошение Сулмы пока не удовлетворено.

Сулма Круз: «Практически никакой помощи я не видела. Я задолжала арендную плату. Я не в состоянии прокормить своих дочерей и справиться с другими расходами».

В ассоциации жителей района Алуче говорят, что по разным причинам многие просто не могут обратиться в социальные службы. Или боятся это сделать.Государственные службы перегружены и не в состоянии принимать такое количество граждан. Есть и те, кто не могут получить помощь из-за правовых проблем. У некоторых нет необходимых документов.

Работы хватает и благотворительным организациям. Ассоциации Алуче, чтобы поддержать своих подопечных, пришлось увеличить закупки продуктовых наборов в четыре раза. Свои пакеты с едой принесла домой и Сулма Круз. И до пандемии женщине приходилось не легко. Сулма – эмигрировала в Испанию из Сальвадора после смерти мужа. В Мадриде она делит квартиру с другими семьями. Сулма и ее девочки живут в одной комнате.

Салма Круз: «Если бы не хозяйка этой квартиры... Эта дама мне очень помогает. Она говорит, мол, не волнуйся по поводу оплаты. Не будь этой поддержки, думаю мы бы оказались на улице».

Согласно «Программе стабильности», которую разработало и направило в Брюссель испанское правительство, более семи миллионов граждан страны подали заявки на получение помощи от государства. Речь идет о ставших безработными испанцах, и о тех людях, которым из-за пандемии пришлось на время прекратить свою трудовую деятельность. Но эта официальная статистика не учитывает тех, кто работал без трудового договора, по-черному. Многие из таких людей стоят в голодных очередях, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Едена Васильева

Мадрид. Другие новости 17.05.20

В Германии тысячи человек вышли на акцию протеста против коронавирусные мер и ограничения свобод. / Во Франции полиция всю субботу разгоняла и штрафовала протестующих «жёлтых жилетов». / В Испании начались акции протеста против карантина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»