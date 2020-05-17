В Польше прошли акции протеста против коронавирусных ограничений

«Хлеба и работы!" – это из один из главных лозунгов, под которыми в Польше в последние дни проходят протесты против карантина, введенного из-за коронавируса, сообщает «Евроньюс». Вышедшие на улицы люди требуют отменить строгие меры изоляции, в результате которых польская экономика оказалась в глубоком упадке. Особенно много представителей малого и среднего бизнеса.

«У меня оборот снизился на 80%, – говорит Камил Недзятко. – Весь бизнес в стране встал после введения карантина в середине марта: рестораны закрыты, музеи закрыты, вообще все закрыто...".

В Варшаве манифестацию протеста поддержала главное оппозицинное объединение «Гражданская коалиция. Однако разрешения на проведение акции власти так и не дали по причине все того же коронавируса: в итоге полиция разогнала митинг силой – применила слезоточивый газ, нескольким людям потребовалась срочная госптилизация.

Примечательно, что уже в понедельник 18 мая режим самоизоляции в Польше будет ослаблен. Однако оппоненты властей требуют его отменить полностью, чтобы дать экономике возможность подняться с колен как можно быстрее.

«В мае в стране должны были пройти президентские выборы. Были вбуханы огромные деньги. Однако в итоге голосование было перенесено. У людей нет никакого доверия властям», – говорит польский журналист Ярослав Кочишевский. Он убежден, что правительство использует нынешнюю эпидемию в политических целях.

Сегодня с ним согласны многие поляки, оказавшиеся без работы и соответственно без средств к существованию. Поэтому протестные акции в Польше будут лишь усиливаться, считают эксперты. Даже после отмены режима режима изоляции, сообщает «Евроньюс».

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 17.05.20

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