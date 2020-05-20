Во Франции 152 ребенка страдают от от воспалительного синдрома, близкого к болезни Кавасаки

Во Франции 152 ребенка в настоящее время страдают от воспалительного синдрома, близкого к болезни Кавасаки. По данным Главного управления здравоохранения страны, 98 из этих случаев, возможно, связаны с коронавирусом.

«С 1 марта было зарегистрировано 152 случая заболевания, из которых 98 – возможная связь с болезнью (Covid-19), расследование других случаев все еще продолжается, иногда связь с Covid-19 отсутствует», – рассказал на пресс-конференции директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон. «В середине апреля был пик заболеваемости и с тех пор наблюдается неуклонное снижение», – добавил он.

Связь между болезнбю Кавасаки и коронавирусом до сих пор доподлинно не установлена. В прошлый четверг Santé Publique France сообщила о смерти в Марселе девятилетнего ребенка с «сопутствующей патологией развития нервной системы» после воспалительного заболевания, которое поразило сердце и которое, несомненно, было связано с Covid-19. Однако у него не развились симптомы последнего заболевания, сообщает bfmtv.com.

Париж, Елена Васильева

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