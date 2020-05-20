Во Франции тысячи людей из-за пандемии оказались без денег и еды

Социально неблагополучные кварталы Франции оказались первой мишенью экономического и санитарного кризиса. Здесь люди, живущие на пособие и часто неофициальный заработок, в эпидемию лишаются средств к существованию. Корреспондент «Евроньюс» Анализе Боржес побывала в парижском пригороде Сен-Дени.

«Почти 11, мы открываемся», – объявляет Мехди Багадерн, представляющий благотворительную ассоциацию.

К пункту раздачи продуктовых наборов уже тянется очередь, сотни людей. По оценкам Мехди, он с коллегами успеет принять за смену до тысячи человек.

«Без них я перешла бы на подножный корм, наверное, – говорит ждущая своей очереди женщина. – Да, именно так. Мне хватает только на оплату жилья. Я в долгах по уши».

Сен-Дени – самая бедная коммуна Франции. Здесь самый высокий по стране уровень безработицы и самая высокая концентрация социального жилья.

Эпидемия коронавируса привела к ухудшению и без того сложной жизненной ситуации местных семей, многие из которых выживали благодаря социальным пособиям и «черным» подработкам.

«Спад затянется, очевидно, что он не закончится 11 мая, – убежден Мехди Багадерн. – Правительство объявило о беспрецедентном экономическом кризисе, ставшем следствием кризиса санитарного. Первым, кого он коснется, как обычно, будут малоимущие люди с окраин.

Семьи, живущие за чертой бедности, признаются, что обеды в школьных столовых помогали им кормить детей. С закрытием учебных заведений эта возможность отпала. Как отпало и большинство вариантов заработка.

На первом этапе некоторые наблюдатели считали, что коронавирус приведет мир к общему знаменателю, уравняет людей. Время показало, что это не так. Для миллионов французов из бедных пригородов жизнь стала многократно тяжелее.

Для счастливчиков, которые не потеряли работу, каждый выход сопряжен с риском для здоровья.

В Сен-Дени меньше, чем в других районах, врачей на душу населения. На пике эпидемии в марте здесь зафиксировали 60-процентный скачок смертности – самый высокий показатель во Франции.

Жители Сен-Дени надеются, что на проблему обратят внимание и власти. И тогда кризис может стать отправной точкой для перемен, которые позволят вывести из тени тех, кто поддерживает жизнедеятельность общества в разгар пандемии, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 20.05.20

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