После пандемии Европа пересаживается на велосипеды

Европейцы вспомнили о велосипедах после пандемии короанвируса. многим покупка автомобиля стала не по карману, а пользлваться общественным транспортом – не обчень безопасно в период распространения коронавируса, люди пошли покупать двухколесный транспорт, сообщает «Евроньюс».

По словам Жан-Кристофа Винтца, менеджера магазина Mondovelo в Париже, «оборот вырос за последнее время больше, чем в три раза, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Но мы стали продавать больше дешевых моделей, чем прежде».

На другом берегу Ла-Манша примерно та же ситуация, и там, как к примеру, в столице Франции, урбанисты пересматривают схемы движения транспорта, чтобы предусмотреть больше выделенных полос для велосипедистов.

И в Британии тоже в разы выросли продажи новых велосипедов, называется и сумма – жители королевства потратили на такую покупку в общей сложности более 60 миллионов фунтов стерлингов, передает «Евроньюс».

Директор магазина Brixton Cycles Линкольн Ромэйн доволен: «Очень разная клиентура, если честно. Обычные люди, которые решили пересесть на велики, чтобы не пользоваться общественным транспортом, мы видели даже тех, кто последний раз садился в седло велосипеда много лет назад».

В Италии власти на региональном и городском уровнях увеличивают протяженность велотрасс, и не только в Риме, где добавилось почти 150 км велодорожек, но и в Ломбардии, где уже открыли для таких прогулок дополнительные 35 километров.

Энцина Фасано, президент ассоциации Save the Cyclists, говорит: «Мы очень довольны, мы умоляли это сделать много лет, и вот, наконец-то, свершилось, не было бы счастья, да несчастье помогло».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 20.05.20

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