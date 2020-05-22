В Швеции выяснили, как коронавирус попал в дома престарелых. По данным Kommunal – одного из самых крупнейших шведских профсоюзов, который насчитывает более около 500 000 человек – высокая доля работников с почасовой оплатой труда поспособствовала распространению коронавируса в стокгольмских домах престарелых.

Поскольку представляемый властями уход за пожилыми людьми сильно зависит от работников с почасовой оплатой труда, это приводит к тому, что в домах престарелых со стариками вступает в контакт больше людей.

Особо подчеркивается, что у людей, которые оказывают помощь пожилым людям, нет достаточной квалификации. В этом году, в марте около 40% всех муниципальных работников по уходу за пожилыми в Стокгольме были штатными работниками с почасовой оплатой. За истекший год их доля не изменилась.

В этом бизнесе есть много разнорабочих людей работающих одновременно в разных местах, а это в свою очередь приводит к распространению инфекции, сообщает издание «Стокгольм сейчас».

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 22.05.20

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