В Швеции выходили 269-граммового младенца

В Швеции выходили и выписали из больницы глубоко недоношенного ребенка. Как сообщает газета expressen.se, вес плода составлял 269 грамм, а рост – 24 см. Официально, это самый маленький ребенок, рожденный в Швеции и один из самых маленьких в мире. Появилась на свет девочка в результате преждевременных родов, вызванных болезнью матери 30 декабря прошлого года.

«Это было так нереально. Я принимал участие в операции и представлял себе ребенка размером с килограмм. Когда я увидел ее, я подумал: что это? Жаба?» – рассказал отец ребенка Александр Джеффри.

Поскольку кожа новорожденной Луны была очень чувствительной, ее матери Джозефин и Александру пришлось ждать шесть дней после родов, прежде чем они впервые увидели свою дочь.

Первые два месяца прошли хорошо. Девочка, которую назвали Луна, росла, была здорова, но в начале марта у нее возникли трудности с пищеварением и некротическое воспаление кишечника. Ребенка прооперировали и частично исправили ситуацию.

На днях ребенка выписали домой. Но поскольку Луна страдает от синдрома короткой кишки, она всегда будет нуждаться в помощи врачей и жить на капельницах.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 22.05.20

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