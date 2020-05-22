Вторая волна коронавируса будет обязательно

Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса нового типа, предупредил директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон. По ее словам,

вопрос сейчас даже не в том, будет ли новая волна заражения, а в том, «когда и в какой степени», сообщает bfmtv.com.

«Вирус вокруг нас распространяется гораздо интенсивнее, чем в январе и феврале», – пояснила она, подчеркнув, что цифры, касающиеся иммунитета населения, не внушают оптимизма: от 85% до 90% людей остаются подвержены болезни Covid-19. «Я не хочу рисовать катастрофическое картину, но я думаю, что мы должны быть реалистами. Сейчас не время полностью расслабляться», – добавила она.

Европа является континентом, наиболее затронутым пандемией, с почти 2 миллионами случаев, в том числе 169 932 смертельными, в основном в Великобритании, Италии, Франции и Испании. В обще сложности на Земле коронавирус выявлен у пяти миллионов человек, почти 33 тысяч погибли.

Андреа Аммон считает, что вторая волна не обязательно будет катастрофической, если люди будут продолжать следовать правилам социальной дистанции и соблюдать гигиену.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 22.05.20

Актер Венсан Кассель попал в больницу во Франции. / В Швеции выяснили, как коронавирус попал в дома престарелых. / Болгария открывает границы без обязательного карантина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»