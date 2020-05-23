В экономике Швеции начался кризис

В Швеции, несмотря на отсутствие жесткого карантина по коронавирусу, в экономике наблюдаются кризисные явления и спад. Ожидается, что в этом году ВВП королевства резко сократится, и число потерявших в связи с этим работу будет беспрецедентно высоко.

«Реальность такова, что Швеция очень зависит от экспорта: 50% нашего ВВП приходится на экспорт. В частности, мы, конечно, очень зависим от единого рынка. И когда на нём всё идёт не так, как мы рассчитывали, если он переживает кризис, то, конечно, от этого весьма ощутимо страдаем и мы», – поясняет Анна Халлберг, министр внешней торговли Швеции.

Шведы критикуют власть за то, что для сохранения работающей экономики было сделано недостаточно.

«Я думаю, что власти должны были действовать намного быстрее, чем они это делали. А также они должны были создать более выгодные условия для компаний в этой ситуации, фактически взять на себя часть расходов. Вот это реально поддержало бы экономику и спасло бы её в долгосрочной перспективе», – считает экономист Андреас Вальстрем.

Один из секторов, который сейчас практически борется за выживание – это индустрия туризма. Хэриетт Йоханссон, владелица сувенирного магазина в районе Старого города Стокгольма, говорит, что потеряла 90% своего дохода из-за ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса: «Столько лет подряд я работала не покладая рук, а теперь вот даже и на заплату самой себе денег не хватает. Весь день на работе, и почти ничего не зарабатываю».

Чтобы магазин Хэрриетт выжил, нужно, чтобы туристы вернулись. Но из-за того, что смертность от коронавируса в Швеции в несколько раз выше, чем в других странах Северной Европы, ее соседи выражают озабоченность по поводу возможного открытия границ.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 22.05.20

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