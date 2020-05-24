Дети на 56 процентов реже болеют Covid-19

Дети на 56 процентов реже заражаются коронавирусом SARS-CoV-2, чем взрослые. Это результат исследования, подготовленного Калифорнийским университетом и Лондонской школой гигиены и тропической медицины, сообщает BBC. Дети так же не являются активными переносчиками вируса.

Данные по заражаемости коронавирусом нового типа по всему миру говорят о том, что жертвами болезни в основном становятся пожилые люди и сопутствующими заболеваниями. И наоборот, у детей гораздо меньше шансов заболеть или умереть от Covid-19.

Однако оставался вопрос, насколько велик риск заражения детей новым коронавирусом и передачи его кому-либо еще.

Чтобы найти ответы, исследователи просмотрели 6332 случаев инфицирования по всему миру.

Полученный анализ показал, что дети на 56 процентов реже заражаются Covid-189, чем взрослые, которые сталкиваются с инфицированным человеком, сообщает BBC.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 23.05.20

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