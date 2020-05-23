Четверть французов не готовы вакцинироваться от Covid-19

Согласно исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале The Lancet , 26% французов не будут вакцинироваться от коронавируса нового типа, если вскоре будет найдена вакцина против Covid-19.

Антивакцинные настроения особенно характерны для людей с низким доходом (37%), которые, однако, «в целом более подвержены инфекционным заболеваниям», отмечается в исследовании.

Отторжение также наблюдается у молодых женщин в возрасте от 18 до 35 лет, среди которых 36% отказались бы от вакцинации, даже если они «играют решающую роль в вакцинации детей». Кроме того, 22% людей старше 75 лет также не пойдут на вакцинацию, несмотря на то, что они находятся в группе риска по заражаемости и смертности из-за своего возраста.

Авторы исследования также сообщпют, что в принятии решения о вакцинации играют роль и политические взгляды. 32% тех, кто голосовал за «крайне левых» кандидатов в 2017 году, таких как Жан-Люк Меланшон, Натали Артхо или Филипп Путо, отказались от вакцины.

В ходе этого расследования исследователи задают вопрос, который они считают «решающим» для французских властей: «Что, если люди не хотят вакцины?» По их словам, существует настоятельная необходимость «прозрачно» информировать о проводимых исследовательских процессах по вакцинам , чтобы они не стали «неотъемлемой частью политических дебатов».

Примечание: опрос проводился в режиме онлайн с репрезентативной выборкой населения Франции в возрасте 18 лет и более с 27 по 29 марта 2020 года.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.05.20

В домах престарелых Швеции постояльцев залечивали насмерть. / В экономике Швеции начался кризис. / В Швеции выходили 269-граммового младенца. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»