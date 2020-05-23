В домах престарелых Швеции постояльцев залечивали насмерть

Во время продолжающейся пандемии коронавируса многие люди в домах престарелых в Швеции умирают совершенно напрасно. Это мнение профессора Ингве Густафсона, который считает, что многим постояльцам шведских домов престарелых дают лекарства лишь затем, чтобы облегчить их страдания и это наихудший выбор. «Их залечивают до смерти», – заявляет он.

Самая большая проблема шведской стратегии борьбы с коронавирусом заключается в том, что многие люди заболели и умерли от COVID-19 в домах престарелых. Новые данные показывают, что 9 из 10 умерших от коронавируса в Швеции старше 70 лет. И половина из них жили в домах престарелых.

Ингве Густафсон (Yngve Gustafson), старший профессор гериатрии в университете Умео, который несколько десятилетий занимался исследованием ухода за пожилыми людьми, ранее высказывал тревогу о том, что коронавирус может быстро распространиться среди пожилых людей.

По его словам, многих смертей можно было избежать, если бы заразившимся коронавирусом пожилым людям был предоставлен надлежащий уход и их помещали в больницы. Но вместо этого их оставляли в квартире и давали морфий. Лекарство, которое, по мнению Густафсона, является худшим из возможных.

«Причина, по которой так много людей умирает в жилищах для пожилых людей, заключается в том, что около 30 000 из тех, кто живёт там, имеют такой серьезный дефицит питательных веществ и недоедание, что они не могут образовывать антитела. Если они заражаются вирусом, то они умирают. Я обработал базу данных 47 000 человек в домах престарелых в Швеции и прекрасно вижу, что половина постояльцев умирает через два года, а много через пять лет», – говорит он.

Эту критику отвергает Томас Линден, глава департамента Национального совета здравоохранения и социального обеспечения (Socialstyrelsen), который объяснил, что у них есть хорошее представление о том, как работает уход за пожилыми людьми в королевстве.

«Мы проводим анализ ухода за пожилыми людьми, и общая картина такова, что уход за пожилыми людьми прекрасно функционирует в большинстве районов Швеции. Люди, которые живут в домах престарелых, старые и хрупкие. Но мы видим, что число людей, которые умирают в этом году, сопоставимо с количеством людей, которые умирают каждый год в результате эпидемии гриппа в домах престарелых», – говорит он.

Это заявление огорчает Ингве Густафсона, который считает, что истина совсем в другом.

«У нас культивируется миф о том, что не стоит отправлять пожилых людей из домов престарелых на лечение в больницы, так как они всё равно скоро умрут. А это не правда», – говорит Ингве Густафсон, которого цитирует портал «Стокгольм сейчас».

Cтокгольм, Елена Васильева

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