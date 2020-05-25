Европа продолжает ослаблять коронавирусный карантин

Европейские страны продолжают работу по выходу из карантина. В Испании с этого понедельника открыты бары и рестораны. Правда, насладиться едой или выпивкой пока можно лишь на террасе.

В Греции с понедельника разрешается путешествовать по территории страны. Оживить туристическую отрасль, погрузившуюся в спячку из-за карантина – одна из задач Афин, которая должна быть решена эффективно и быстро.

В Германии, раньше других начавшей постепенно снимать карантин, на протяжении последних дней продолжают регистрироваться очаги заражения. Два наиболее крупных были отмечены на мясокомбинатах. Сейчас в список вошла и баптистская церковь, свыше сотни прихожан которой оказались вирусоносителями.

В Турции эпидемиологическая ситуация была менее сложной, чем в Европе. Власти, как считают многие медики, приняли правильные решения, начав проводить массовое тестирование и немедленное изолирование тех, в кого был обнаружен вирус.

В понедельник во Франции власти намерены представить дорожную карту нового этапа смягчения изоляции. В нее должны войти инструкции, которые касаются возможного открытия баров и ресторанов, а также отелей и кемпингов, французам также должны объявить, как им разрешат проводить отпуск, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 24.05.20

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