Президента Австрии застали выпивающим с друзьями в ресторане после наступления комендантского часа

Президента Австрии Александра ван дер Беллена уличили в нарушении действующих в стране карантинных мер.

Бары и рестораны в стране уже открыты, но зато по вечерам действует комендантский час – он наступает с 11 часов вечера.

В субботу вечером Александр Ван дер Беллен был замечен полицией на террасе венского ресторана вскоре после полуночи, сообщают местные СМИ. «Мне искренне жаль. Это была ошибка», – извинялся 76-летний австрийский президент в воскресенье.

«Это был мой первый выход после карантина с двумя друзьями и моей женой. Мы болтали и потеряли счет времени», – написал он в своем микроблоге в Twitter.

За разрешение президентской паре и их друзьям остаться в заведении после наступления комендантского часа владельцу заведения грозит штраф. Последний заявил австрийской ежедневной газете Krone Zeitung, что закрыл свои двери 11 часов вечера, но позволил своим клиентам остаться на террасе, полагая, что это законно.

Александр Ван дер Беллен заявил, что «возьмет на себя ответственность за свои действия», если владелец ресторана понес какую-либо потерю в связи с инцидентом.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 25.05.20

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