90 процентов смертей от коронавируса в Швеции приходится на людей от 70 лет

Агентство общественного здравоохранения Швеции отчиталось о том, что оно зарегистрировало 4 029 смертей и 33 843 подтвержденных случая нового коронавируса в стране с населением около 10.3 млн. человек. Причём 90 процентов умерших были в возрасте старше 70 лет, сообщает сайт «Стокгольм сейчас».

Число погибших от коронавируса в Швеции намного превзошло число жертв в соседних скандинавских странах, где были введены более строгие меры сдерживания.

Согласно веб-сайту Worldometer уровень смертности от коронавируса в Швеции, равный 399 на миллион жителей, намного выше, чем уровень смертности в Норвегии, равный 43 на миллион, в Дании – 97 на миллион, или уровень в Финляндии, равный 56 смертей на миллион человек.

Однако он всё же ниже, чем во Франции (435 жертв на миллион), в Великобритании и Италии (по 542), и Испании (615).

Критики обвиняют шведские власти в играх с жизнями граждан, из-за отказа от строгих карантинных мер. Но Агентство общественного здравоохранения настаивает на том, что их более мягкий подход оправдается в долгосрочной перспективе, и отвергает строгие, но краткосрочные меры, как очень неэффективные.

Сегодня в Швеции открыты школы для детей в возрасте до 16 лет, а также кафе, бары, рестораны и предприятия, но при этом люди должны соблюдать правила социальной дистанции и гигиены.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл из Агентства общественного здравоохранения неоднократно настаивал на том, что более строгие меры не спасли бы больше жизней.

Тегнелл отметил, что запрет на посещение домов престарелых был введён в середине марта, но сказал, что пожилые постояльцы нуждаются в регулярном контакте со своими опекунами, которые, как считается, и распространили вирус по многим домам престарелых.

«Я действительно не уверен, что мы могли бы сделать намного больше», – заявил он в интервью в прошедшие выходные, признавая, тем не менее, что страна оказалась в «ужасной ситуации, которая подчеркивает слабые стороны нашего ухода за пожилыми людьми».

Он сказал, что дома престарелых изначально не соблюдали основные правила гигиены, которые могли бы сдержать распространение болезни, но отметил, что с тех пор ситуация улучшилась.

Число новых случаев коронавируса в домах престарелых снизился с 400 в неделю на пике до примерно 60-70, в то время как число случаев смерти от коронавируса в домах престарелых снизилось со 100 до примерно 30 в неделю, сообщает «Стокгольм сейчас».

Стокгольм, Елена Васильева

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