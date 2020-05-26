Минздрав Испании уменьшил данные по смертности по коронавирусной инфекции

Испанский минздрав пересмотрел статистику смертности от COVID-19, уменьшив число летальных исходов. Сейчас речь идет о почти 27 тысячах погибших, а еще сутки назад этот показатель приближался к 29 тысячам. Шаг объяснили тем, что критерии сбора данных пересмотрели, сообщает «Евроньюс».

Однако эта новая цифра не включает тысячи умерших в домах престарелых иберийского королевства, у обитателей которых были симптомы, схожие с заражением вирусом. Общее количество тех, кто скончался в этих учреждениях за период эпидемии, составляет 19 тысяч человек.

Страна, между тем, снимает все ограничения, связанные с коронавирусом и выпускает на свободу даже жителей самых зараженных городов – Мадрида и Барселоны. Официальные власти анонсировали – границы страны для иностранных туристов откроются 1 июля и приехать на курорты можно будет без обязательного карантина в две недели.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 26.05.20

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