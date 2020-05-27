В Испании начался десятидневный траур по жертвам Covid-19

В Испании начинается 10-дневный траур по жертвам коронавируса. Соответствующее постановление было принято во вторник правительством страны. Как сообщил его представитель, со среды над всеми государственными зданиями и кораблями ВМС будут приспущены национальные флаги. В ходе главной траурной церемонии память умерших в результате пандемии соотечественников почтит король Испании Филипп VI, сообщает «Евроньюс».

Тем временем все более широкой критике подвергаются действия правительства Педро Санчеса в условиях кризиса. Как и в ряде других европейских стран, в Испании пандемия коронавируса вскрыла серьезные недостатки системы здравоохранения – это нехватка персонала, больничных коек, медицинских средств, низкие зарплаты врачей. Свои претензии оказавшиеся на передовой медики адресуют властям.

«Нам должны быть предоставлены инструменты для ухода, нам должно быть предоставлено достойное государственное медицинское обслуживание для всех, нам должен быть гарантирован отдых, нам должны быть гарантированы защитные меры, позволяющие выполнять нашу работу в лучших условиях», – рассказал «Евроньюс» сотрдуник одной из больниц Виктор Апарисио.

С начала эпидемии в Испании было выявлено более 235 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались почти 27 тысяч человек. 80% умерших, по официальным данным, это люди старше 70 лет.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 27.05.20

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