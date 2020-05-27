Правительство готовится выпустить немцев отдыхать за рубеж

В преддверии летних отпусков правительство Германии планирует снять запрет на поездки в более чем 30 европейских стран. С 15 июня граждане ФРГ смогут вновь посещать государства ЕС, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Норвегию и Великобританию, но лишь в том случае, если показатели распространения коронавирусной инфекции там будут обнадёживающими.

«Евроньюс» сообщает, что эта тема бурно обсуждается в немецких СМИ, которые пишут, что кабинет министров может принять решение по этому вопросу в ближайшие сутки. Высказываются предположения о том, что запрет сменят рекомендации, в которых будут указаны риски по каждой отдельно взятой стране.

Нынешние ограничительные меры были введены в ФРГ в середине марта, и за границу жители страны пока могут ездить лишь при наличии специального разрешения.

Внутренний туризм в Германии между тем уже возрождается – курорты острова Шпикерог в Северном море уже ждут гостей. С этой недели отели могут принимать постояльцев, используя, правда, лишь 60% своей площади. А вот однодневные поездки на живописный остров пока запрещены.

«Конечно, мы рады, что всё снова открывается, – говорит местный перевозчик Фредерик Людерс. – Но в то же время мы немного опасаемся, что может нахлынуть целая волна туристов. Поэтому мы призываем всех желающих посетить наш остров придерживаться необходимых руководящих принципов, чтобы все мы смогли пережить этот кризис без дополнительных проблем».

Туристов-соотечественников ждут не только морские курорты, но и множество богатых достопримечательностями городов страны: разрешение открыть отели и дома отдыха получили пять федеральных земель, уточняет «Евроньюс».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 27.05.20

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