Франция открывает со 2 июня бары, рестораны и снимает ограничения на перемещения по стране

Во Франции со 2 июня открываются бары и рестораны, снимаются 100-километровые ограничения на внутренние перемещения. Об этом объявил в долгожданном выступлении премьер-министр Эдуар Филипп.

Он также сообщил, что в «красных зонах», а именно в Париже, открываются парки. Возобновляются занятия учеников младших и средних классов, а так же лицеев, сообщает «Евроньюс».

При этом Франции придется столкнуться с «исторической рецессией»: только в апреле на биржу труда записались 800 тысяч человек, что является «рекордом», сообщил глава правительства.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 28.05.20

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