В Берлине мужчина отрезал себе член и выбросил его

неординарное происшествие произошло в Бердине. В среду вечером полицейский патруль и прибывшие на место медики были шокировны, когда увидели, что неизвестный мужчина отрезал себе член и лежал в луже крови в небольшом парке на улице Михаэль-Брюкнер-штрассе.

Мужчина был очень пьян, но смог пояснить полиции, что совершил членовредительсиво сам, но почему – не уточнил. Орган он где-то выбросил и полиция, как ни старалась, найти его не смогла.

Раненого мужчину доставили в больницу, ему была оказана необходимая помощь. В связи с тем, что отрезанный член найти не удалось, процесс лечения будет очень сложным и длительным, уточнили врачи.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 28.05.20

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