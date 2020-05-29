В Польше во время пандемии пожилая пара умерла от голода

Пожилая польская пара, 84-летний мужчина и 82-летняя женщина из города Стшельце-Краенске в Любушском воеводстве, по-видимому, умерли от голода во время пандемии коронавируса и связанных с этим карантинных мер. Тела без признаков насилия были найдены в их квартире в одном из жилых домов, сообщает портал WP.pl.

Супруги полагались на помощь других людей, особенно в покупке еды. Соседи сообщили о плохом состоянии здоровья пары социальному отделу города, но полиция обнаружила, что его сотрудники, видимо, просто забыли о пржилых людях и необходимости им помочь. Одна из служащих соцотдела призналась, что она пыталась сообщить о том, что пожилым людям нужна помощь их лечащему врачу, но «он был занят».

«В течение всей недели из квартиры пожилых людей раздавались крики, но мы думали, что они затеяли ремонт. Только сейчас мы поняли, что это был призыв о помощи», – рассказали соседи пары в полиции.

Городская прокуратура уже возбудила уголовное дело о не предоставлении помощи, повлекшей смерть людей.

Стшельце-Краенске, Елена Васильева

Стшельце-Краенске. Другие новости 29.05.20

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