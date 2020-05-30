Лувр готовится к открытию экспозиций после карантина

Лувр в Париже начал подготовку к открытию. Оно состоится 6 июля 2020 года.

Как сообщает CNN, в заявлении музея говорится, что он внедряет новую систему, которая позволит людям получить «оптимальные условия безопасности». Музей заявляет, что будет следовать всем правилам, и посетители должны будут забронировать билеты заранее, чтобы войти – это позволит избежать скопления людей в залах и риска заражения коронавирусом.

«Даже несмотря на то, что мы могли демонстрировать сокровища Лувра во время карантина в интернете, ничто не заменит эмоции настоящей встречи с произведениями скусства, которые являются смыслом существования музеев», – считает президент Лувра Жан-Люк Мартинес.

В четверг премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что музеи и памятники по всей Франции будут вновь открыты со 2 июня, поскольку Франция ослабляет карантинные меры, вызванные распространением коронавируса.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 30.05.20

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