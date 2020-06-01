Французские врачи утверждают, что коронавирус пришел в Европу в ноябре 2019 года

Коронавирус мог появиться в Европе задолго до того, как о нём узнал весь мир. Так утверждает доктор Ив Коэн, заведующий отделением реанимации в парижской больнице им. Авиценны.

Он решил пересмотреть дела пациентов, которым тогда поставили диагноз «пневмония» и заново проверить анализы, которые были негативными на все известные тогда вирусы.

Из 14 анализов один оказался положительным на COVID-19, сообщает «Евроньюс»

Этот «один» – 53-летний мужчина, поступивший 27 декабря. То есть ещё до того, как Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения о новом вирусе. Во всяком случае в Европе это пока самый ранний медицински подтверждённый случай.

Ив Коэн, зав.отделением реанимации больницы им. Авиценны: «Мы думали, что первый случай появился 24 января, а кризис разразился в конце февраля-марте. Теперь мы видим, что это не так. Вирус, вероятно, активно распространялся ещё в декабре, так что оценка скорости распространения увеличивается минимум на месяц. В случае новых эпидемий мы должны быть готовы раньше, как только правительство объявит о первых же случаях».

Вполне вероятно, что вирус плявился в Европе даже раньше, чем в Китае. Так, врачи больницы в Кольмаре на востоке Франции говорят о середине ноября. Они опубликовали рентгеновские снимки лёгких одного из пациентов. По их словам, там видны «типичные для COVID-19 аномалии».

Департамент Верхний Рейн, где находится Кольмар, оказался в итоге одним из наиболее пострадавших регионов Франции. Приняв во внимание новые данные, учёные говорят, что эпидемический порог там был превышен в конце января – за два месяца до изоляции страны.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 31.05.20

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