Шведским кошкам больше нельзя бесконтрольно размножаться

С 15 июня все кошки в Швеции, которых хозяева выпускают свободно гулять на волю, должны быть стерилизованы.

Как сообщает портал «Стокгольм сейчас», на сегодняшний пятая часть семей в Швеции имеет хотя бы одну кошку. Чтобы помешать им бесконтрольно размножаться, шведы должны предпринять меры. «Ответственность владельца за удовлетворение потребностей кошки становится более ясной, и требования к кошкам, которые могут незапланированно размножаться, становятся более жёсткими. Сегодня в Швеции слишком много бездомных кошек», – говорится в пресс-релизе Шведского совета по сельскому хозяйству.

Служба защиты животных Швеции приветствует это решение. По их словам, сегодня в королевстве более 100 000 бездомных кошек.

«Для нас требование стерилизации кошек – это большой успех», – говорит Оса Хагелстедт, генеральный секретарь Animal Protection Sweden.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 02.06.20

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