В Польше в горах выпало снега примерно по колено взрослому человеку

В Польше в горах в начале летнего сезона выпал снег. Горная служба объявила об опасности схода лавин первой степени. В районе горы Каспров недалеко от словацкой границы идет снег несколько дней. Как сообщает агентство Рейтерс, снежный покров уже примерно по колено взрослому человеку.

В польских Татрах (самые высокие пики Карпат – прим. редакции) туристический сезон обычно начинается в июне. С июня по сентябрь канатной дорогой до Каспровского подножья будет пользоваться 2,5 миллиона туристов. Пока она стоит, непогода не позволяет привести канатку в порядок.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 01.06.20

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