Автор шведской стратегии борьбы с Covid-19 признал ее ошибочной: «Погибло слишком много людей»

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал ошибочной предложенную им стратегию борьбы с коронавирусом, предполагающую отказ от жестких карантинных мер. Об этом он заявил в интервью Шведскому радио.

Специалист признал, что его подход к преодолению эпидемии привел к слишком большому количеству смертей после того, как он убедил свою страну отказаться от локдауна. По его словам, Швеции следовало ввести более строгие ограничения против распространения нового коронавируса.

Тем не менее, подчеркнул Тегнелл, Швеция все равно выбрала бы что-то среднее между решениями большинства стран мира и нынешней стратегией. «Если бы мы столкнулись с той же болезнью с теми же знаниями, что и сегодня, я думаю, что наш ответ окажется где-то посередине между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир», – сказал Тегнелл, чьи слова приводит Bloomberg.

Отметим, что в Швеции, в отличие от других стран, не закрывались магазины, бары, рестораны, фитнес-центры, детские сады и школы. При этом в стране были запрещены собрания более 50 человек. Власти рассчитывали на то, что благодаря такой стратегии у шведов выработается стадный иммунитет, что повлияет на распространение инфекции в будущем.

Отсутствие строгих мер по сдерживанию коронавируса вызвало как похвалу, так и осуждение в мире. Однако эта стратегия негативно повлияла на число погибших в стране. Уровень смертности в Швеции составляет 43 человека на 100 тыс. человек. Этот показатель является одним из самых высоких в мире и намного превышает уровень смертности в соседних Дании и Норвегии.

На сегодняшний день в Швеции зафиксировано свыше 38,5 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, скончались 4468 человек.

Правительство Швеции начало испытывать озабоченность в связи с очевидными ошибками, допущенными в процессе борьбы с распространением Covid-19 в стране. В минувший понедельник премьер-министр Стефан Лофен Лофвен пообещал провести расследование по поводу выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.

Добавим, что несмотря на отсутствие жесткого карантина по коронавирусу, шведская экономика переживает серьезный спад. Ожидается, что в этом году ВВП Швеции резко сократится, значительно вырастет число безработных.

Стокгольм, Наталья Петрова

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