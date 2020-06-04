Гидроксихлорахин снова начали испытsвать как лекарство от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения возобновляет испытания гидроксихлорохина – противомалярийного препарата, который по данным некоторых врачей может бороться и с коронавирусом.

Он вновь займёт место в списке медикаментов, применяемых в так называемых «тестах солидарности» – глобальной испытательной программе с участием добровольцев, сообщает «Евроньюс».

В ВОЗ подчёркивают. что речь идёт именно об испытаниях: сейчас не существует ни одного препарата с доказанной эффективностью против коронавируса.

Запрет действовал больше недели: британский медицинский журнал «Ланцет» в конце мая опубликовал результаты исследования, согласно которым среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин, зафиксирован более высокий уровень смертности. Однако во вторник это же издание высказало сомнения в достоверности данных.

Гидроксихлорохин, известный как «Плаквенил», предназначен для лечения малярии и некоторых других заболеваний. Французский профессор Дидье Раульт ещё в марте заявил об эффективности препарата против коронавируса или, по крайней мере, против некоторых симптомов COVID-19. Для профилактики «ковида» это лекарство принмиал президент США Дональд Трамп.

Однако многие врачи высказывают серьёзные сомнения в эффективности и безопасности. Так, испанские медики сообщали о тяжёлых психоневрологических нарушениях у принимающих этот препарат, сообщает «Евроньюс».

Женева, Елена Васильева

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