День взятия Бастилии из-за коронавируса в этом году пройдет скромно

День взятия Бастилии в этом году французы из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа отпразднуют тихо и скромно. Обычно 14 июля на Елисейских полях при большом скоплении зрителей проходил военный парад. В этом году, из-за необходимости соблюдать меры социального дистанцирования во избежание распространения Covid-19, парад будет заменен памятной церемонией на площади Согласия.

Президент Макрон уже сообщил, что 14 июля Республика будет чествовать врачей, которые боролись с пандемией.

Известно, что торжественная церемония на площади Согласия будет включать в себя 2000 участников из числа военных и примерно 2500 гостей. Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, также готовится праздничая речь Макрона. Большая часть ее будет посвящена теме борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии.

Париж, Елена Васильева

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