ВОЗ изменила рекомендацию по ношению масок во время пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая ранее не рекомендовала носить маски в пандемию, теперь изменила свою рекомендацию. По мнению экспертов ВОЗ, носить средство индивидуальной защиты необходимо там, где соблюдать безопасные расстояния между людьми невозможно: например, в общественном транспорте или в магазинах. Как заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, изменение отношения организации к ношению масок обосновано новыми результатами исследований.

«Учитывая изменяющиеся результаты, ВОЗ рекомендует правительствам поощрять широкую общественность носить маски в местах, где распространяется болезнь, и где трудно поддерживать физическую дистанцию, таких как общественный транспорт, магазины и другие тесные и многолюдные места», – отметил Тедрос Адханом Гебреесус. «Согласно новому исследованию, ВОЗ рекомендует, чтобы тканевые маски состояли как минимум из трех слоев разных материалов», – добавил он.

В то же время Тедрос повторил ранее сделанное предупреждение о том, что ношение средств индивидуальной защиты может дать ложное ощущение безопасности и что одни только маски не являются единственной защитой без сопутствующих гигиенических и карантинных мер.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 05.06.20

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