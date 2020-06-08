Великобритании ввела двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну

C 8 июня 2020 года в Британии начинается действие 14-дневного карантина для всех въезжающих, включая подданных Соединенного королевства.

Предполагается, что у этих людей в период их пребывания в изоляции сотрудники службы здравоохранения будут выборочно брать тесты на вирусоносительство.

Режим, который ввели власти, не действует в отношении тех, кто возвращается из так называемого «единого миграционого пространства». В него входит Ирландская республика и остров Мэн, сообщает «евроноьюс».

Мерами правительства недовольны, в частности, представители авиакомпаний, считающих, что в гроб индустрии туризма Британии будет вколочен еще один гвоздь, не говоря о росте безработицы.

Как сообщает «Евроньюс», по пути Британии хотели пойти в Испании. Но затем, оценив возможный ущерб сектору путешествий, составлявшему в допандемические времена свыше 12% ВВП, от идеи отказались.

Испанский премьер Санчес сообщил, что «зарубежные туристы должны начать приезжать к нам с 1-го июля. Важно, чтобы все меры, которые принимают страны-члены ЕС, были бы согласованы и распространялись бы на все государства Евросоюза».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.06.20

ВОЗ изменила рекомендацию по ношению масок во время пандемии. / Шенгенская зона восстановится в конце июня-начале июля. / В Британии поймали самого молодого наркоторговца – ему всего семь лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»