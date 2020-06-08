Все выходные Европа посвятила митингам против расовой дискриминации

Европа все выходные протестовала против расовой дискриминации.

Как сообщает «Евроньюс», тысячи людей собрались на Пьяцца дель Пополо в Риме. В какой-то момент, в знак солидарности с жертвами расизма, манифестанты преклонили колени.

Поводом к демонстрациям стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время задержания стражи порядка применили к Флойду удушающий прием. Мужчина умер, произошедшее уже официально квалифицировано как убийство.

В Барселоне, несмотря на дождливую погоду, на улицы вышли около двух тысяч человек. В руках люди держали плакаты, осуждающие насилие.

В Мадриде манифестанты подошли к зданию американского посольства, расположенного в центре столицы. Участники акции выкрикивали лозунги на испанском и английском языках: «Мы не можем дышать», «Мы требуем правосудия».

Массовый протест устроили жители Копенгагена. Они прошли маршем от посольства США и остановились на митинг у парламента Дании. Демонстрации так же состоялись в Брюсселе, Лондоне, Будапеште и других европейских городах.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 08.06.20

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