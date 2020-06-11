Бельгийский принц дважды нарушил коронавирусный карантин и был оштрафован

Бельгийский принц Иоахим оштрафован за нарушение коронавирусного карантина. Он должен выплатить сумму в 10400 евро за то, что нарушил в Испании ограничение по передвижению по стране и встречался с большим, чем было разрешено, количеством людей.

Известно, что в региональное управление здравоохранения Андалусии было сообщено о человеке, путешествующем из Бельгии, который 26 мая встретился с друзьями и близкими в городе Кордова – там собралось 27 человек. В это время в Андалусии были не разрешены встречи более 15 человек.

Теперь принц, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция через два дня после испанского вояжа, имеет в своем распоряжении 15 дней, чтобы заплатить штраф.

Отметим, что Испания, с более, чем 27 000 жертв коронавирусной инфекции, является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран мира. Сейчас ситуация в стране улучшилась и с 1 июля испанцы готовы принимать у себя туристов со всего мира.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 11.06.20

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