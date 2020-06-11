Чехи в пандемию освоили онлайн-покупки еды, одежды, лекарств и бытовой техники

Во время карантина семь из десяти чехов совершали покупки в Интернете.

Как сообщает чешский новостной портал novinky.cz, примерно двух месяцев карантина было достаточно, чтобы даже закоренелые противники онлайн-покупок могли купить некоторые товары в интернет-магазине.

Как показали результаты опроса населения страны, 71% чехов совершали покупки в электронных магазинах во время пандемии. В интернет-магазинах преобладали покупки одежды, а также продуктов питания.

Оказалось также, что женщины были более вовлечены в онлайн-покупки, чем мужчины (74 процента против 68 процентов). У женщин одежда (56 процентов), лекарства (33 процента) и корм для животных (23 процента) чаще всего появлялись в списке покупок. Мужчины занимались в основном покупкой электроники (51 процент), бытовой техники (41 процент) или товаров для дома и сада (37 процентов). Зато еду женщины и мужчины покупали в одинаковой степени – по 30 процентов.

Что касается объема расходов во время карантина из-за коронавируса, чехи уверили, что потратили онлайн столько же, сколько и во время регулярных оффлайн покупок.

Каждый четвертый чех отметил, что онлайн-шоппинг удобен для него, и пользоваться таким способом приобретения товаров он планирует и дальше.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 11.06.20

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