Бельгийцам, чтобы спасти бары от разорения, предложили покупать одно пиво по цене двух

В Бельгии объявлена беспрецедентная акция по спасению баров – «счастливые часы наоборот». В обычном понимании акция под названием «Счастливый час» предполагает, что посетитель, попав под ее действие, может купить в заведении два пива по цене одного.

Однако бельгийская Ассоциация кафе (Fedcaf) для спасения бистро и баров, которые пришлось закрыть почти на три месяца из-за эпидемии коронавируса, предложила переиначить «счастливый час» в пользу баров. Проект получил название «Час помощи»: клиент может прийти в заведение и купить один напиток по цене двух, чтобы помочь общепиту пережить последствия пандемии.

«Это простой, но мощный жест, помогающий владельцам баров поддерживать свой бизнес», – говорят представители Ассоциации кафе, предвидя в отрасли волну банкротств.

«В течение многих лет предприятия баловали клиентов в счастливые часы. Теперь мы постараемся перевернуть ситуацию и с помощью новой акции удерживать бары на плаву», – пояснила президент Fedcaf Дайана Делен.

Брюссель, новый День, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 11.06.20

Туристов в Испании возмутил счет с Covid-надбавкой. / Lufthansa может сократить 26 тысяч человек. / Германия ждет сезонных рабочих из Польши и Румынии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»