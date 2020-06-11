Lufthansa может сократить 26 тысяч человек

Очень неблагоприятная ситуация складывается у немецкого перевозчика Lufthansa. Его руководство и профильные профсоюзы ведут переговоры, касающиеся планов сократить не менее 26 тысяч рабочих мест. Эта мера затрагивает почти 22 тысячи штатных сотрудников, имеющих контракты полной занятости, уточняет «Евроньюс».

28 апреля Lufthansa сообщила о предполагаемом увольнении 10 тысяч сотрудников и о продаже не менее ста лайнеров из имеющегося у нее парка самолетов, позднее цифра сокращений была пересмотрена и увеличена в два раза. Предмет нынешних переговоров – способ сокращения расходов на персонал.

Менеджменту нужно получить согласие на этот шаг, поскольку уже это решение должно быть рассмотрено на собрании акционеров, на котором будет обсуждаться план спасения Lufthansa.

В конце мая потери компании оценивались составляли 1 млн евро в час.

Тогда же стало известно, что власти ФРГ предоставят авиаперевозчику поддержку в размере 9 млрд евро, но на условиях частичной национализации.

Стабфонд Германии в обмен на деньги получит примерно 20 % акций Lufthansa.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 11.06.20

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