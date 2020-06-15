Париж постеменно открывает для публики национальные памятники и музеи

Несколько национальных памятников вновь откроются в этот понедельник в Париже. Из-за карантина по коронавирусу они не работали с середины марта этого года. Теперь в режиме соблюдаения социальной дистанции снова можно будет попасть на Триумфальную арку, посетить Пантеон, Шато-де-Венсен.

Как сообщает bfmtv.comдля посетителей ношение маски является обязательным, также необходимо заранее позаботиться о покупке билетов. Триумфальная арка, которая обычно принимает 4000 человек каждый день, разрешит вход только тысяче посетителей.

Помимо национальных памятников, несколько музеев в Париже также планируют начать работу со вторника: Музей Бурделя, Музей романтической жизни, Музей Чернуски, Музей освобождения Парижа, Петит Пале, Катакомбы или Дом Бальзака.

Посетителям также рекомендуется носить маску с 11 лет, бронь билетов онлайн – обязательна.

Многие другие парижские культурные учреждения, от Дворца открытий и изобретений до Музея Оранжери или Музея Делакруа, а также многих других, снова примут публику на следующей неделе.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.06.20

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