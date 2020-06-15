Группа Inditex намерена закрыть тысячу магазинов по всему миру

Группа Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, планирует закрыть от одной тысячи до 1200 магазинов по всему миру. Таким образом, планируется сократить издержки и нарастить прибыль с продаж через интернет.

Как сообщается в пресс-релизе Inditex, новый путь развития подсказал всемирный карантин, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Он показал, что у онлайон-продаж есть гораздо больший потенциал, чем представлялось ранее. В то время как в 2019 году интернет-магазин принес Inditex только 14% своего оборота. В 2020 году показатели стали расти – онлайн-продажи принесли 50% прибыли с января по март 2020 года, и 95% – в апреле 2020 года, когда не работало 88 процентов оффлайновых магазинов группы.

Вместо закрываемых старых магазинов Индитекс планирует открыть 450 новых, «оснащенных всеми новейшими технологиями интеграции продаж».

В планах компании – четверть дохода от продаж с 2022 года должны приносить онлайн-продажи.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 15.06.20

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