Во Франции медики вышли на акцию протеста

Во Франции медработники вышли на акцию протеста. Они хотят, чтоб им повысили заработную плату и улучшили условия труда.

Как сообщает «Евроньюс», в рядах протестующих – врачи, медсестры, административный персонал, работники из медико-социальных центров. Они говорят о том, что в больницах Франции не хватает материальных и человеческих ресурсов, что за последние годы было значительно сокращено число больничных коек, в том числе и в отделениях интенсивной терапии. Они напоминают нынешним и предыдущим властям о годах бюджетных сокращений в сфере здравоохранения и ошибках в выборе политики.

Протестующие требуют повышения ежемесячной зарплаты на 300 евро. Одна из медсестёр рассказала, что работает вот уже 20 лет и сейчас получает чистыми 1900 евро в месяц – всего на 700 евро больше минимальной заработной платы в стране. И она не единственная. По данным Брюсселя, французские медсёстры одни из самых низкооплачиваемых в Западной Европе.

Всего во вторник на улицы вышли десятки тысяч работников здравоохранения – они митинговали в Лионе, Бордо, Марселе и Париже.

Президент Эммануэль Макрон пообещал масштабный план для больниц, включающий инвестиции и повышение заработной платы медработникам. Ведутся переговоры, но протестующие говорят, что не питают особых иллюзий – они опасаются, что власти отделаются лишь косметическими мерами.

Манифестации французских медиков прошли в основном мирно, за исключением нескольких попыток раскачать ситуацию, которые были предприняты в Париже посторонними людьми, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.06.20

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